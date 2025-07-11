الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مخزومي لـ"جدل": الأمير يزيد يعلم بتفاصيل الملف اللبنانيّ وهو واضح فرسالته تكمن في "ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم"
آخر الأخبار
2025-07-11 | 13:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مخزومي لـ"جدل": الأمير يزيد يعلم بتفاصيل الملف اللبنانيّ وهو واضح فرسالته تكمن في "ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم"
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
لـ"جدل":
الأمير
بتفاصيل
الملف
اللبنانيّ
فرسالته
"ساعدوا
أنفسكم
نساعدكم"
التالي
لافروف يقول إنه حدد موقف بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا خلال اجتماعه مع روبيو
احصاءات غرفة التحكم: 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:35
المتحدث باسم الدفاع المدنيّ: مركبات الإنقاذ في مدينة غزة خرجت على الخدمة بشكل كامل
آخر الأخبار
16:35
المتحدث باسم الدفاع المدنيّ: مركبات الإنقاذ في مدينة غزة خرجت على الخدمة بشكل كامل
0
أخبار لبنان
16:20
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان
أخبار لبنان
16:20
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان
0
خبر عاجل
15:28
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقرر الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار
خبر عاجل
15:28
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقرر الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار
0
آخر الأخبار
14:59
مريض بحاجة إلى 6 وحدات دم فئة O+ للتبرع التوجه الى مركز الصليب الاحمر - انطلياس
آخر الأخبار
14:59
مريض بحاجة إلى 6 وحدات دم فئة O+ للتبرع التوجه الى مركز الصليب الاحمر - انطلياس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:35
المتحدث باسم الدفاع المدنيّ: مركبات الإنقاذ في مدينة غزة خرجت على الخدمة بشكل كامل
آخر الأخبار
16:35
المتحدث باسم الدفاع المدنيّ: مركبات الإنقاذ في مدينة غزة خرجت على الخدمة بشكل كامل
0
أخبار لبنان
16:20
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان
أخبار لبنان
16:20
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان
0
آخر الأخبار
14:59
مريض بحاجة إلى 6 وحدات دم فئة O+ للتبرع التوجه الى مركز الصليب الاحمر - انطلياس
آخر الأخبار
14:59
مريض بحاجة إلى 6 وحدات دم فئة O+ للتبرع التوجه الى مركز الصليب الاحمر - انطلياس
0
أخبار لبنان
14:32
مخزومي لـ"جدل": لاتفاق على رد تبلّغه الحكومة اللبنانية لبراك وللضغط نحو انتخاب المغتربين للـ128 نائبًا
أخبار لبنان
14:32
مخزومي لـ"جدل": لاتفاق على رد تبلّغه الحكومة اللبنانية لبراك وللضغط نحو انتخاب المغتربين للـ128 نائبًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-07
مصادر: ضمانات أميركية عالقة وتكرار لموقف حزب الله في لقاء براك – بري
أخبار لبنان
2025-07-07
مصادر: ضمانات أميركية عالقة وتكرار لموقف حزب الله في لقاء براك – بري
0
اخبار البرامج
2025-07-06
"زوجتي علوية وأنا مسيحي ونحن سعداء جدا"... طوني عيسى: هدفي ليس الألقاب ولن أتوقف عن التمثيل
اخبار البرامج
2025-07-06
"زوجتي علوية وأنا مسيحي ونحن سعداء جدا"... طوني عيسى: هدفي ليس الألقاب ولن أتوقف عن التمثيل
0
خبر عاجل
10:04
تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا
خبر عاجل
10:04
تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيًا عامًا ماليًا
0
أخبار دولية
2025-06-11
وسائل إعلام إسرائيلية: انتشال جثة الرهينة يائير ياكوف من قطاع غزة
أخبار دولية
2025-06-11
وسائل إعلام إسرائيلية: انتشال جثة الرهينة يائير ياكوف من قطاع غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جورج بوشكيان... بين الحصانة والمحاسبة
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جورج بوشكيان... بين الحصانة والمحاسبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشهدية امل وتفاؤل في انطلاقة مهرجانات بيت الدين
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشهدية امل وتفاؤل في انطلاقة مهرجانات بيت الدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو عاد من واشنطن لينكب على ملفات إيران صفقة الأسرى وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو عاد من واشنطن لينكب على ملفات إيران صفقة الأسرى وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اجراءات الدخول الى مخيم عين الحلوة تعرقل عملا فنيا بين فضل شاكر وشيرين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اجراءات الدخول الى مخيم عين الحلوة تعرقل عملا فنيا بين فضل شاكر وشيرين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الثلاثاء المقبل... جلسة نيابية لتنفيس الاحتقان
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الثلاثاء المقبل... جلسة نيابية لتنفيس الاحتقان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ملف عودة النازحين السوريين يتحرّك في لحظة تقاطع لبنانية - دولية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ملف عودة النازحين السوريين يتحرّك في لحظة تقاطع لبنانية - دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية تجاه لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية تجاه لبنان
0
أخبار لبنان
13:10
مجلس الوزراء أقرّ عددًا من التعيينات...
أخبار لبنان
13:10
مجلس الوزراء أقرّ عددًا من التعيينات...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
تطواف ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع من الحازمية
تقارير نشرة الاخبار
13:06
تطواف ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع من الحازمية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:20
مصادر لـ"تلفزيون سوريا": الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي وإقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان
خبر عاجل
05:20
مصادر لـ"تلفزيون سوريا": الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي وإقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان
2
أخبار لبنان
10:05
تعرفوا إلى المدعي العام الماليّ الجديد ماهر شعيتو...
أخبار لبنان
10:05
تعرفوا إلى المدعي العام الماليّ الجديد ماهر شعيتو...
3
اقتصاد
02:22
جدول جديد للمحروقات... هذه الأسعار
اقتصاد
02:22
جدول جديد للمحروقات... هذه الأسعار
4
أخبار لبنان
06:46
الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية
أخبار لبنان
06:46
الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية
5
خبر عاجل
11:27
تعيين اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس ادارة مديرة عامة لتلفزيون لبنان وكل من جنان ملاط ومحمد نمر وشارل سابا وعلي قاسم وريما خداج أعضاء
خبر عاجل
11:27
تعيين اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس ادارة مديرة عامة لتلفزيون لبنان وكل من جنان ملاط ومحمد نمر وشارل سابا وعلي قاسم وريما خداج أعضاء
6
أخبار لبنان
05:53
المالية تعتمد التبليغ الإلكتروني للمكلفين ابتداءً من 16 تموز 2025: مراجعة دورية لحساباتكم مطلوبة
أخبار لبنان
05:53
المالية تعتمد التبليغ الإلكتروني للمكلفين ابتداءً من 16 تموز 2025: مراجعة دورية لحساباتكم مطلوبة
7
حال الطقس
01:51
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان...
حال الطقس
01:51
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان...
8
خبر عاجل
07:40
مصدر في وزارة الإعلام السورية للإخبارية: لا صحة لما يتم تداوله عن نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان وتؤكد الحكومة أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين
خبر عاجل
07:40
مصدر في وزارة الإعلام السورية للإخبارية: لا صحة لما يتم تداوله عن نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان وتؤكد الحكومة أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More