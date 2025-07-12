الدويهي للـLBCI: المناصفة تحمي العيش المشترك وأيّ تلاعب بها يفتح الباب أمام مشاريع خطرة على لبنان وممنوع منعًا باتًا استبدال السلاح بامتيازات سياسيّة

الدويهي للـLBCI: من الضروري أن يُسائل المجلس النيابي الحكومة ويُبدي رأيه في قراراتها وأنا أشدّ على يد رئيس الحكومة

الدويهي للـLBCI: من الضروري أن يُسائل المجلس النيابي الحكومة ويُبدي رأيه في قراراتها وأنا أشدّ على يد رئيس الحكومة

النائب ميشال الدويهي للـLBCI: هناك طبقة سياسية داخل البرلمان متواطئة مع حاكم مصرف لبنان السابق وتمتلك نفوذًا داخل الحكومة وهي التي تعرقل الإصلاحات