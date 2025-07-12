الدويهي للـLBCI: حرمان المغتربين من المشاركة في الانتخابات هو جريمة بحق لبنان ولا علاقة له بطريقة التصويت بل هو مسألة حقوقية

الشرع يتوجّه إلى جمهورية أذربيجان في زيارة رسمية

الشرع يتوجّه إلى جمهورية أذربيجان في زيارة رسمية

الدويهي للـLBCI: اليوم لسنا لا "موالاة" ولا "معارضة" ونعمل "على القطعة"