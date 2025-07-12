الخارجية الروسية: كيم جونغ أون يستقبل وزير الخارجية الروسي

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط الأذربيجانية «سوكار» ووزارة الطاقة السورية على هامش زيارة الشرع اذربيجان

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط الأذربيجانية «سوكار» ووزارة الطاقة السورية على هامش زيارة الشرع اذربيجان

اختفت لمدة أسبوعين في منطقة نائية... ما حصل مع سائحة في أستراليا صادم وهذا كان مصيرها!