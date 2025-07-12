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رويترز: وكالة تسنيم الإيرانية تنفي تقريرا لموقع أكسيوس يقول إن بوتين حث طهران على قبول اتفاق نووي مع الولايات المتحدة لا يشمل تخصيب اليورانيوم

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2025-07-12 | 08:34
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رويترز: وكالة تسنيم الإيرانية تنفي تقريرا لموقع أكسيوس يقول إن بوتين حث طهران على قبول اتفاق نووي مع الولايات المتحدة لا يشمل تخصيب اليورانيوم
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رويترز: وكالة تسنيم الإيرانية تنفي تقريرا لموقع أكسيوس يقول إن بوتين حث طهران على قبول اتفاق نووي مع الولايات المتحدة لا يشمل تخصيب اليورانيوم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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