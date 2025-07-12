الوكالة الوطنية: الطيران المسير الاسرائيلي يحلق في أجواء مدينة صور

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النائب ميشال الدويهي للـLBCI: هناك طبقة سياسية داخل البرلمان متواطئة مع حاكم مصرف لبنان السابق وتمتلك نفوذًا داخل الحكومة وهي التي تعرقل الإصلاحات