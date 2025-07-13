نتنياهو لفوكس نيوز: أعتقد أننا في النهاية سنحقق كل أهدافنا في غزة بما فيها تدمير حماس

مجمع الشفاء الطبي: شهيدة و3 مصابين إثر قصف شقة سكنية في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة

مجمع الشفاء الطبي: شهيدة و3 مصابين إثر قصف شقة سكنية في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة

نتنياهو لفوكس نيوز: عملت مع ترامب خلال زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة على اتفاق في غزة وآمل أن يتم التوصل إلى اتفاق