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o
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الجزيرة نقلا عن مصدر بمستشفى العودة: 8 شهداء وعدد من المصابين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على تجمع للمواطنين شمالي النصيرات
آخر الأخبار
2025-07-13 | 02:17
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الجزيرة نقلا عن مصدر بمستشفى العودة: 8 شهداء وعدد من المصابين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على تجمع للمواطنين شمالي النصيرات
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