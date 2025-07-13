الجزيرة نقلا عن مصدر بمستشفى العودة: 8 شهداء وعدد من المصابين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على تجمع للمواطنين شمالي النصيرات

هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تتابع استعداد مؤيدين للفلسطينيين إرسال سفينة من إيطاليا لكسر حصار غزة

هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تتابع استعداد مؤيدين للفلسطينيين إرسال سفينة من إيطاليا لكسر حصار غزة

تقدم المنتخب الياباني على منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة بنتيجة ٤٤-٤١ في النصف الأول من المباراة ضمن بطولة كأس آسيا