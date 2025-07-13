مستشفى العودة: 10 شهداء بينهم 6 أطفال و16 مصابا بعد استهداف الاحتلال نقطة توزيع مياه شمال غرب مخيم النصيرات

التالي

آمال شحادة: ترتيبات لعقد جلسة في بروكسل بين وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر الذي يشارك الاثنين في جلسة الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي يشارك أيضا في الجلسة