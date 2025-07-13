آمال شحادة نقلا عن مصدر موثوق: ما يجري اليوم بين سوريا وإسرائيل كان متفق عليه قبل وصول الشرع الى سوريا وقد تم التنسيق بين كل الدول ذات الشأن بتولي الشرع على أن يقبل السلام مع إسرائيل

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