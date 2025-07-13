بن غفير: المختطفون إخوتي وسأفعل ما بوسعي للإفراج عنهم ولكن لن أخاطر بشعب كامل وبجنودنا وبسكان الجنوب

بن غفير: سأقول لنتنياهو إنه يمكننا الانتصار عبر وقف المساعدات والسيطرة على غزة وتشجيع الهجرة الطوعية

بن غفير: سأقول لنتنياهو إنه يمكننا الانتصار عبر وقف المساعدات والسيطرة على غزة وتشجيع الهجرة الطوعية

القناة 12 الإسرائيلية: بن غفير تحدث مع عدد من وزراء الليكود في محاولة لإقناعهم بمعارضة الصفقة