بن غفير عن أسباب عدم انسحابه من الحكومة رغم الخلاف مع رئيس الوزراء: لا أريد إسقاط الحكومة من أجل جلب اليسار

بن غفير: لدى نتنياهو عيوب لكن لابيد شخص بلا عمق ولا يمكنه أن يكون رئيس حكومة

بن غفير: لدى نتنياهو عيوب لكن لابيد شخص بلا عمق ولا يمكنه أن يكون رئيس حكومة

الرئيس الإيراني: الحروب ليست لصالح أي جهة ولا أحد ينتصر فيها ولم نتنمر على أي جهة ولكننا لا نخضع للقوة وفرض السيطرة على الإطلاق