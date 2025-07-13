الوكالة الوطنية للإعلام: انفجار صاروخ إسرائيلي من مخلفات العدوان في أحد المباني المستهدفة سابقاً في بلدة حاروف مما أحدث أضرارا مادية طفيفة في المحيط ولا غارة على البلدة كما تم التداول

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