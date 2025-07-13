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يسرائيل هيوم عن مصدر أمني: الجيش يواجه صعوبات كبيرة وتحديات أمام أنماط عمل مختلفة تتبعها حماس

آخر الأخبار
2025-07-13 | 06:21
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يسرائيل هيوم عن مصدر أمني: الجيش يواجه صعوبات كبيرة وتحديات أمام أنماط عمل مختلفة تتبعها حماس
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يسرائيل هيوم عن مصدر أمني: الجيش يواجه صعوبات كبيرة وتحديات أمام أنماط عمل مختلفة تتبعها حماس

 
 
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