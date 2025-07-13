حملة تنظيف لمجرى نهر شتورا

نظمت بلدية شتورا حملة تنظيف لمجرى نهر شتورا، إضافة إلى فرزِ النفايات.



وبحسب المشاركين بالحملة، بات المكان فسحة عامة بتصرف جميعِ اللبنانيين.



وسبقت الحملة مهرجان شتورا الذي يعودُ بعد سبعة وعشرين عاما من التوقف.