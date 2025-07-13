الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصدر في مستشفى الشفاء للجزيرة: 3 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على خيام نازحين في منطقة الفيروز شمال غرب مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-07-13 | 08:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصدر في مستشفى الشفاء للجزيرة: 3 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على خيام نازحين في منطقة الفيروز شمال غرب مدينة غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مستشفى
الشفاء
للجزيرة:
شهداء
ومصابون
إسرائيلية
نازحين
منطقة
الفيروز
مدينة
التالي
اشتباكات متقطعة يشهدها حي المقوص في مدينة السويداء في الجنوب السوريّ
"وقّعي وتنازلي بتصيري آدميّة"... نادين الراسي تفضح ما تعرّضت له في معركة الحضانة (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
17:07
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
خبر عاجل
17:07
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
0
أخبار لبنان
15:47
معلومات للـLBCI: عملية دهم في بلدة بتبيات توقيف مواطنين ولا أعمال إرهابية
أخبار لبنان
15:47
معلومات للـLBCI: عملية دهم في بلدة بتبيات توقيف مواطنين ولا أعمال إرهابية
0
خبر عاجل
15:45
معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص
خبر عاجل
15:45
معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص
0
خبر عاجل
15:43
معلومات للـLBCI: مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر
خبر عاجل
15:43
معلومات للـLBCI: مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:47
معلومات للـLBCI: عملية دهم في بلدة بتبيات توقيف مواطنين ولا أعمال إرهابية
أخبار لبنان
15:47
معلومات للـLBCI: عملية دهم في بلدة بتبيات توقيف مواطنين ولا أعمال إرهابية
0
موضة وجمال
15:10
كيت موس في سنّ الـ51... لن تصدّقوا كيف أصبحت عارضة الأزياء السابقة! (صور)
موضة وجمال
15:10
كيت موس في سنّ الـ51... لن تصدّقوا كيف أصبحت عارضة الأزياء السابقة! (صور)
0
أمن وقضاء
14:57
بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش
أمن وقضاء
14:57
بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش
0
فنّ
14:50
بعد أقل من عام... بطلة High School Musical تعلن حملها الثاني: "الجولة الثانية!" (صور)
فنّ
14:50
بعد أقل من عام... بطلة High School Musical تعلن حملها الثاني: "الجولة الثانية!" (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-06
نديم الجميل شدد من دار الفتوى على المناصفة والميثاقية
أخبار لبنان
2025-05-06
نديم الجميل شدد من دار الفتوى على المناصفة والميثاقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا
0
منوعات
2025-05-26
في اليابان... دب يتسبب بإنهاء بطولة للغولف
منوعات
2025-05-26
في اليابان... دب يتسبب بإنهاء بطولة للغولف
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-05
المركزي بدأ بإعداد مشروع قانون الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-05
المركزي بدأ بإعداد مشروع قانون الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ليلة المتاحف تعود بعد غياب ست سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ليلة المتاحف تعود بعد غياب ست سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية شتورا تُحوّل نهرها إلى محمية بيئية ومساحة عامة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية شتورا تُحوّل نهرها إلى محمية بيئية ومساحة عامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من الكرواسون للكاتو... موجة غلاء الزبدة تجتاح العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من الكرواسون للكاتو... موجة غلاء الزبدة تجتاح العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بالأرقام... تراجع لافت في إنتاج واستهلاك العرق اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بالأرقام... تراجع لافت في إنتاج واستهلاك العرق اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في مغارة لجنة مراقبة هيئات الضمان سابقاً فضائحُ تعود الى انفجار مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في مغارة لجنة مراقبة هيئات الضمان سابقاً فضائحُ تعود الى انفجار مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص يتقدم لكنه مرتبط بالترسيم مع سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص يتقدم لكنه مرتبط بالترسيم مع سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
اققال الحدود البرية...هذه تداعياتها على الصادرات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:17
اققال الحدود البرية...هذه تداعياتها على الصادرات اللبنانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:54
بسبب أعمال مخلة بالآداب... ختم مركز تدليك في جبيل بالشمع الأحمر!
أمن وقضاء
04:54
بسبب أعمال مخلة بالآداب... ختم مركز تدليك في جبيل بالشمع الأحمر!
2
أمن وقضاء
14:57
بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش
أمن وقضاء
14:57
بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش
3
فنّ
08:30
"وقّعي وتنازلي بتصيري آدميّة"... نادين الراسي تفضح ما تعرّضت له في معركة الحضانة (فيديو)
فنّ
08:30
"وقّعي وتنازلي بتصيري آدميّة"... نادين الراسي تفضح ما تعرّضت له في معركة الحضانة (فيديو)
4
أخبار لبنان
02:53
جعجع: تصريح توم براك برسم السلطة والحكومة اللبنانية
أخبار لبنان
02:53
جعجع: تصريح توم براك برسم السلطة والحكومة اللبنانية
5
خبر عاجل
07:03
قيادة الجيش تنفي ما يتم تداوله بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع
خبر عاجل
07:03
قيادة الجيش تنفي ما يتم تداوله بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع
6
أخبار دولية
00:25
في فرنسا... سجين يهرب من السجن في حقيبة نزيل آخر أفرج عنه
أخبار دولية
00:25
في فرنسا... سجين يهرب من السجن في حقيبة نزيل آخر أفرج عنه
7
خبر عاجل
17:07
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
خبر عاجل
17:07
مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن
8
خبر عاجل
15:45
معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص
خبر عاجل
15:45
معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More