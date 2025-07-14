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o
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o
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o
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أنباء عن انفجار في مبنى سكني على مشارف مدينة قم الإيرانية
آخر الأخبار
2025-07-14 | 02:52
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أنباء عن انفجار في مبنى سكني على مشارف مدينة قم الإيرانية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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