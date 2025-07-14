أنباء عن انفجار في مبنى سكني على مشارف مدينة قم الإيرانية

النائبة نجاة عون للـLBCI: لبنان ليس تابعا لأحد وهو دولة مستقلة وسيادية وأهلها مستعدون للحفاظ عليها بكل الطرق المتاحة وبلدنا ليس لأحد وليس للبيع

النائبة نجاة عون للـLBCI: لبنان ليس تابعا لأحد وهو دولة مستقلة وسيادية وأهلها مستعدون للحفاظ عليها بكل الطرق المتاحة وبلدنا ليس لأحد وليس للبيع

واللا عن مصدر: نتنياهو التقى الوزيرين بن غفير وسموتريتش لضمان عدم وجود أي تهديد للائتلاف في حال التوصل لاتفاق