المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا اساس قانونيا لآلية إعادة فرض العقوبات المفروضة من جانب الأمم المتحدة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدول الأوروبية ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدول الأوروبية ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات

وزير الداخلية الكويتي من قصر بعبدا: الكويت بجاجة الى لبنان ولبنان بحاجة الى الكويت والكويت لن تنسى يوما اعتراف لبنان بدولة الكويت أيام الغزو العراقي