مصدر ميداني للـLBCI: عدد ضحايا الاشتباكات الدائرة في السويداء تخطى الـ٣٨ من بينهم طفل وقد تم نقل أكثر من ١٢٠ اصابة إلى المستشفيات

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