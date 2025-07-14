وسائل إعلام إسرائيلية: استهداف قوة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع في خان يونس

وسائل إعلام إسرائيلية: استهداف قوة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع في خان يونس

وليد جنبلاط لـ"النهار": نتمنى أن يعود الأمن والوفاق الى السويداء من خلال حل سياسي وتحت رعاية السلطة السورية التي نحن على تواصل معها