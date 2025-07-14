الجيش الاسرائيلي: هاجمنا دبابات عدة في منطقة قرية سميع في السويداء جنوبي سوريا

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شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حمود الحناوي للـLBCI: سعينا إلى تفعيل حضور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها في السويداء ولكنّ الأمور لم تُطبّق كما يجب والوضع غير آمن