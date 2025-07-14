وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على الجندي المفقود بعد محاولة أسره

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: دبابات سورية تجاوزت الخط الذي حددته إسرائيل داخل سوريا فهاجمتها الطائرات

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: دبابات سورية تجاوزت الخط الذي حددته إسرائيل داخل سوريا فهاجمتها الطائرات

شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حمود الحناوي للـLBCI: سعينا إلى تفعيل حضور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها في السويداء ولكنّ الأمور لم تُطبّق كما يجب والوضع غير آمن