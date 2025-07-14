القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: دبابات سورية تجاوزت الخط الذي حددته إسرائيل داخل سوريا فهاجمتها الطائرات

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شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حمود الحناوي للـLBCI: هناك مصيدة على طريق دمشق - السويداء وعمليات القتل والخطف تكررت مئات المرات وقد سقط عدد من القتلى في حوادث سابقة