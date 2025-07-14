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شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حمود الحناوي للـLBCI: سعينا إلى تفعيل حضور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها في السويداء ولكنّ الأمور لم تُطبّق كما يجب والوضع غير آمن
آخر الأخبار
2025-07-14 | 07:45
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شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حمود الحناوي للـLBCI: سعينا إلى تفعيل حضور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها في السويداء ولكنّ الأمور لم تُطبّق كما يجب والوضع غير آمن
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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