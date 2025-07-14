وزير الداخلية أحمد الحجار بعد استقباله وزير الداخلية الكويتي: البحث تناول التعاون الأمني بشكل عام وبدأت الترجمة مباشرة بعد اللقاء اذ انتقل فريق عمل متخصص من الجانب الكويتي لعقد لقاءات مباشرة مع زملائهم من الجانب اللبناني

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وزير الداخلية الكويتي: الكويت كانت تدعم ولا تزال الدول الشقيقة وهناك مبالغ مرصودة من الصندوق الكويتي للتنمية وقد تحدّثت الى رئيس الحكومة ووعدني أنه سيُجهز الجدول الزمني والاحتياجات بناءً على المبالغ الموجودة