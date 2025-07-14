وزير الداخلية الكويتي: الكويت كانت تدعم ولا تزال الدول الشقيقة وهناك مبالغ مرصودة من الصندوق الكويتي للتنمية وقد تحدّثت الى رئيس الحكومة ووعدني أنه سيُجهز الجدول الزمني والاحتياجات بناءً على المبالغ الموجودة

بعد انتهاء عرضه عبر الـLBCI... ستيفاني عطالله تشكر جمهور "كريستال" وتكشف: بعد أقل من شهر في مفاجأة جاية

بعد انتهاء عرضه عبر الـLBCI... ستيفاني عطالله تشكر جمهور "كريستال" وتكشف: بعد أقل من شهر في مفاجأة جاية

وزير الداخلية أحمد الحجار بعد استقباله وزير الداخلية الكويتي: البحث تناول التعاون الأمني بشكل عام وبدأت الترجمة مباشرة بعد اللقاء اذ انتقل فريق عمل متخصص من الجانب الكويتي لعقد لقاءات مباشرة مع زملائهم من الجانب اللبناني