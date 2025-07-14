جنبلاط من عين التينة: التهديدات الإسرائيلية هي سيف مُسلط بشكل دائم ولكن يجب ألا يستمر الأمر على هذا النحو وإما وقف لإطلاق نار أو لا وقف لإطلاق النار

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