الطيران الاسرائيليّ استهدف بلدة المزرعة في ريف السويداء بعد تقدم قوات الجيش السوريّ فيها ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع للانتشار في جميع مدن محافظة السويداء وحصر السلاح في يدها

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