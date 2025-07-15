الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي التقى الرئيس الصيني على هامش الاجتماع الوزاري الـ25 لمنظمة شنغهاي
آخر الأخبار
2025-07-15 | 00:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي التقى الرئيس الصيني على هامش الاجتماع الوزاري الـ25 لمنظمة شنغهاي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإيرانية:
الوزير
عراقجي
التقى
الرئيس
الصيني
الاجتماع
الوزاري
الـ25
لمنظمة
شنغهاي
التالي
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق خمس مناطق روسية والبحر الأسود
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٤ جريحا في ٧ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:18
البستاني متوجهًا الى سلام: الثقة "متل شحطة الكبريت بتولع مرة واحدة فلا تفقدوا ثقتنا"
آخر الأخبار
05:18
البستاني متوجهًا الى سلام: الثقة "متل شحطة الكبريت بتولع مرة واحدة فلا تفقدوا ثقتنا"
0
آخر الأخبار
05:14
البستاني: قبل انصاف المغتربين بقانون انتخابات فلنعيد لهم اموالهم المنهوبة
آخر الأخبار
05:14
البستاني: قبل انصاف المغتربين بقانون انتخابات فلنعيد لهم اموالهم المنهوبة
0
آخر الأخبار
05:13
البستاني: يجب أن يسير المساران الأمني والاقتصادي بطريقة متوازية
آخر الأخبار
05:13
البستاني: يجب أن يسير المساران الأمني والاقتصادي بطريقة متوازية
0
آخر الأخبار
05:12
فريد البستاني من مجلس النواب: نحن في لجنة لاقتصاد نقوم بدورنا الرقابي وفتحنا ملفات فساد في وزارات عدة وقدمنا الاخبارات وكانت النتيجة مشرفة واليوم لدينا موضوع النافعة
آخر الأخبار
05:12
فريد البستاني من مجلس النواب: نحن في لجنة لاقتصاد نقوم بدورنا الرقابي وفتحنا ملفات فساد في وزارات عدة وقدمنا الاخبارات وكانت النتيجة مشرفة واليوم لدينا موضوع النافعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:21
النائب ميشال معوّض: إذا قارنّا هذه الحكومة بسابقاتها نرى فرقًا شاسعًا من حيث التكوين والبيان والأداء وعلى الأقل نراها حكومة تسعى للدفاع عن مشروع الدولة لا للتآمر عليها أو الهيمنة ولا تغطي منظومة السلاح وليست جزءًا من منظومة الفساد
آخر الأخبار
05:21
النائب ميشال معوّض: إذا قارنّا هذه الحكومة بسابقاتها نرى فرقًا شاسعًا من حيث التكوين والبيان والأداء وعلى الأقل نراها حكومة تسعى للدفاع عن مشروع الدولة لا للتآمر عليها أو الهيمنة ولا تغطي منظومة السلاح وليست جزءًا من منظومة الفساد
0
آخر الأخبار
05:18
البستاني متوجهًا الى سلام: الثقة "متل شحطة الكبريت بتولع مرة واحدة فلا تفقدوا ثقتنا"
آخر الأخبار
05:18
البستاني متوجهًا الى سلام: الثقة "متل شحطة الكبريت بتولع مرة واحدة فلا تفقدوا ثقتنا"
0
آخر الأخبار
05:14
البستاني: قبل انصاف المغتربين بقانون انتخابات فلنعد لهم اموالهم المنهوبة
آخر الأخبار
05:14
البستاني: قبل انصاف المغتربين بقانون انتخابات فلنعد لهم اموالهم المنهوبة
0
آخر الأخبار
05:13
البستاني: يجب أن يسير المساران الأمني والاقتصادي بطريقة متوازية
آخر الأخبار
05:13
البستاني: يجب أن يسير المساران الأمني والاقتصادي بطريقة متوازية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
أضخم معمل للكبتاغون والكريستال في اليمونة بمواصفات عالمية...أبواب الكترونية ونفق وجدران متحركة
تقارير نشرة الاخبار
13:00
أضخم معمل للكبتاغون والكريستال في اليمونة بمواصفات عالمية...أبواب الكترونية ونفق وجدران متحركة
0
آخر الأخبار
04:45
النائب عبد الرحمن البزري: من اهداف الحكومة الالتزام بالدفاع عن لبنان ووحدة الشعب ونحن نعيش اليوم انقاسمًا في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل احتلال على مرأى من المجتمع الدولي
آخر الأخبار
04:45
النائب عبد الرحمن البزري: من اهداف الحكومة الالتزام بالدفاع عن لبنان ووحدة الشعب ونحن نعيش اليوم انقاسمًا في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل احتلال على مرأى من المجتمع الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
إقفال المعابر غير الشرعية اولوية أمنية على مستويين
تقارير نشرة الاخبار
13:02
إقفال المعابر غير الشرعية اولوية أمنية على مستويين
0
آخر الأخبار
04:13
النائب إلياس بوصعب: إنها المرة الأولى التي نجري فيها نقاشًا من هذا النوع وسنسمع كلامًا وكلامًا مضادًا ومزايدات من الفرقاء كما سنسمع مطالبات بحصر السلاح وبإعادة الإعمار وعلينا أن نبدأ بمحاسبة أنفسنا ايضًا كنواب
آخر الأخبار
04:13
النائب إلياس بوصعب: إنها المرة الأولى التي نجري فيها نقاشًا من هذا النوع وسنسمع كلامًا وكلامًا مضادًا ومزايدات من الفرقاء كما سنسمع مطالبات بحصر السلاح وبإعادة الإعمار وعلينا أن نبدأ بمحاسبة أنفسنا ايضًا كنواب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:48
جلسة لمجلس النواب لمناقشة سياسة الحكومة... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
02:48
جلسة لمجلس النواب لمناقشة سياسة الحكومة... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
13:40
في مناسبة العيد الوطني الفرنسيّ.. حفلة رسمية في قصر الصنوبر
أخبار لبنان
13:40
في مناسبة العيد الوطني الفرنسيّ.. حفلة رسمية في قصر الصنوبر
0
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحطّ في حمانا
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحطّ في حمانا
0
أخبار لبنان
13:25
الثلاثاء 15 تموز موعد عودة مغارة جعيتا الى الحياة... وهي بانتظاركم!
أخبار لبنان
13:25
الثلاثاء 15 تموز موعد عودة مغارة جعيتا الى الحياة... وهي بانتظاركم!
0
أخبار دولية
13:12
دمشق تدعو لاحترام السيادة: رسائل مبطّنة لدول داعمة للانفصال..وأين موقع اسرائيل؟
أخبار دولية
13:12
دمشق تدعو لاحترام السيادة: رسائل مبطّنة لدول داعمة للانفصال..وأين موقع اسرائيل؟
0
أخبار لبنان
13:11
لبنان الرسمي في النبطية... ورسائل اجتماعية واقتصادية الى الجنوبيين!
أخبار لبنان
13:11
لبنان الرسمي في النبطية... ورسائل اجتماعية واقتصادية الى الجنوبيين!
0
أخبار دولية
13:10
بلاد الشام إلى الواجهة... بين التاريخ والجغرافيا والسياسة
أخبار دولية
13:10
بلاد الشام إلى الواجهة... بين التاريخ والجغرافيا والسياسة
0
أخبار دولية
13:07
تدهور أمني في السويداء: خطف متبادل... مواجهات... ودعوات لحماية دولية
أخبار دولية
13:07
تدهور أمني في السويداء: خطف متبادل... مواجهات... ودعوات لحماية دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
إسرائيل تحشد أمنياً وعسكرياً تحت عنوان منع حزب الله من ترميم قدراته العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:05
إسرائيل تحشد أمنياً وعسكرياً تحت عنوان منع حزب الله من ترميم قدراته العسكرية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:41
الموت يفجع زياد برجي برحيل أغلى الناس...
فنّ
05:41
الموت يفجع زياد برجي برحيل أغلى الناس...
2
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
08:14
قوى الأمن إلى العناصر الفارين من الخدمة: أبواب المؤسسة مفتوحة أمام جميع الذين فروا ويرغبون بالعودة
أمن وقضاء
08:14
قوى الأمن إلى العناصر الفارين من الخدمة: أبواب المؤسسة مفتوحة أمام جميع الذين فروا ويرغبون بالعودة
4
أخبار لبنان
02:24
"من هلّق ورايح صار السعر واضح"... وزارة الأشغال أطلقت حملة لتنظيم أجور النقل من المطار
أخبار لبنان
02:24
"من هلّق ورايح صار السعر واضح"... وزارة الأشغال أطلقت حملة لتنظيم أجور النقل من المطار
5
أخبار لبنان
12:22
معلومات الـLBCI: لبنان الرسمي تبلغ ردًا عبر السفارة الأميركية على الورقة التي قدمها لتوم براك
أخبار لبنان
12:22
معلومات الـLBCI: لبنان الرسمي تبلغ ردًا عبر السفارة الأميركية على الورقة التي قدمها لتوم براك
6
فنّ
08:37
هيفاء وهبي تذهل الجمهور بإطلالة فضية في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين (صور)
فنّ
08:37
هيفاء وهبي تذهل الجمهور بإطلالة فضية في أحدث ظهور لها... جمالها حديث المتابعين (صور)
7
خبر عاجل
12:13
معلومات الـLBCI: لبنان الرسميّ تبلغ ردًا عبر السفارة الاميركية على الورقة التي قدمها لباراك وهو منكب على دراستها وخلاصة الرد يكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح "حزب الله" في يد الدولة على أن لا تتعدى المهلة نهاية العام الحاليّ
خبر عاجل
12:13
معلومات الـLBCI: لبنان الرسميّ تبلغ ردًا عبر السفارة الاميركية على الورقة التي قدمها لباراك وهو منكب على دراستها وخلاصة الرد يكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح "حزب الله" في يد الدولة على أن لا تتعدى المهلة نهاية العام الحاليّ
8
تقارير نشرة الاخبار
13:00
أضخم معمل للكبتاغون والكريستال في اليمونة بمواصفات عالمية...أبواب الكترونية ونفق وجدران متحركة
تقارير نشرة الاخبار
13:00
أضخم معمل للكبتاغون والكريستال في اليمونة بمواصفات عالمية...أبواب الكترونية ونفق وجدران متحركة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More