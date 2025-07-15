الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار

الجزيرة: مصابون في قصف على محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون بمدينة غزة وعلى منزل في الزرقاء شمال القطاع

الجزيرة: مصابون في قصف على محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون بمدينة غزة وعلى منزل في الزرقاء شمال القطاع

مهندسا نفط لرويترز: انفجار في حقل سرسنك النفطي في كردستان العراق يوقف الإنتاج ولا أنباء عن إصابات