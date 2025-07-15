بو صعب من مجلس النواب للـLBCI: سنرى اليوم مزايدات من الطرفين فهناك من سيطالب بموضوع السلاح بالتأكيد وهناك من سيسأل أين أصبحت الحكومة في موضوع اعادة الاعمار وأنا أريد أن اعلم أين الاصلاحات وماذا عن تطبيق اتفاق الطائف كاملا؟

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