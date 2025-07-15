بوصعب للـLBCI: اليوم قد نشهد بداية للحملات الانتخابية

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 11.00 والساعة 18.00

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 11.00 والساعة 18.00

بو صعب من مجلس النواب للـLBCI: سنرى اليوم مزايدات من الطرفين فهناك من سيطالب بموضوع السلاح بالتأكيد وهناك من سيسأل أين أصبحت الحكومة في موضوع اعادة الاعمار وأنا أريد أن اعلم أين الاصلاحات وماذا عن تطبيق اتفاق الطائف كاملا؟