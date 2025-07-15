انطلاق جلسة مجلس النواب لمناقشة الحكومة في سياستها

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برّي: الكتلة المؤلّفة من 5 نواب يحق لها بمتحدّث واحد ومن 10 نواب بمتحدّثين ومن 15 بثلاثة ومن 20 بأربعة متحدثين ولكل متحدث 10 دقائق للكلام