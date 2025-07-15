بوصعب: نسأل الحكومة كيف التزمت بوثيقة الوفاق الوطني وبماذا قامت لتحرير الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي

بو صعب من مجلس النواب: الحكومة تحدثت أنها تريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف والدستور يتحدث عن أمور عديدة منها الغاء الطائفية وقانون انتخاب عصري فماذا فعلنا لتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟

بو صعب من مجلس النواب: الحكومة تحدثت أنها تريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف والدستور يتحدث عن أمور عديدة منها الغاء الطائفية وقانون انتخاب عصري فماذا فعلنا لتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟

النائب إلياس بوصعب: إنها المرة الأولى التي نجري فيها نقاشًا من هذا النوع وسنسمع كلامًا وكلامًا مضادًا ومزايدات من الفرقاء كما سنسمع مطالبات بحصر السلاح وبإعادة الإعمار وعلينا أن نبدأ بمحاسبة أنفسنا ايضًا كنواب