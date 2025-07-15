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بو صعب من مجلس النواب: الحكومة تحدثت أنها تريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف والدستور يتحدث عن أمور عديدة منها الغاء الطائفية وقانون انتخاب عصري فماذا فعلنا لتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟

آخر الأخبار
2025-07-15 | 04:18
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بو صعب من مجلس النواب: الحكومة تحدثت أنها تريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف والدستور يتحدث عن أمور عديدة منها الغاء الطائفية وقانون انتخاب عصري فماذا فعلنا لتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟
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بو صعب من مجلس النواب: الحكومة تحدثت أنها تريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف والدستور يتحدث عن أمور عديدة منها الغاء الطائفية وقانون انتخاب عصري فماذا فعلنا لتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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