بو صعب من مجلس النواب: الحكومة تحدثت أنها تريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف والدستور يتحدث عن أمور عديدة منها الغاء الطائفية وقانون انتخاب عصري فماذا فعلنا لتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟

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