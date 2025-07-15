بوصعب: في الموضوع القضائي ادعو الى اقرار قانون موجود لدى لجة الادارة والعدل لأن القضاء يُصلح الدولة

النائب جبران باسيل متوجهًا الى برّي: نحن الكتلة الوحيدة المعارضة "فيك تحدد الوقت وما فيك تمنع النواب من الحكي ونحنا بدنا نحكي"

النائب جبران باسيل متوجهًا الى برّي: نحن الكتلة الوحيدة المعارضة "فيك تحدد الوقت وما فيك تمنع النواب من الحكي ونحنا بدنا نحكي"

بو صعب من مجلس النواب: الحكومة تحدثت أنها تريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف والدستور يتحدث عن أمور عديدة منها الغاء الطائفية وقانون انتخاب عصري فماذا فعلنا لتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟