جورج عدوان من مجلس النواب: بيت القصيد يتعلق بقيام الدولة وتأمل اللبنانيون بأنه مع مجيء هذه الحكومة ستستعيد الدولة قرارها وهيبتها وسيطرتها على كامل التراب اللبناني فلا القرار استعيد ولا السلطة فرضت ولا الهيبة وجدت

التالي

عدوان: هناك من يُهدّد من يُطالب بأن تستعيد الدولة سلطتها والدولة تتفرج لا تنطق بكلمة ولا تأخذ موقفًا والوقت يمرّ واليوم نطالب دولتكم بأول جلسة للحكومة أن تضعوا خطة زمنية لاستعادة الدولة سيطرتها