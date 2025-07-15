سليم عون من مجلس النواب: حكومة الاصلاح والانقاذ وعدتنا في بيانها الوزاري بأن الودائع ستكون أولوية من أولوياتها ولكن كيف يحكى عن الحفاظ على حقوقهم في ظل غياب هذه الأموال؟ والحكومة لم تبدأ حتى اللحظة بوضع خطة لاعادة تكوين هذه الأموال

النائب سليم عون: قد يعتقد أن حكومة الانقاذ غير جادة لكن الصحيح انها لا تريد تحديد الفجوة ولا تريد ايجاد حل لأموال المودعين ما دامت لا تريد الالتزام بأي مهلة واتحداها أن تلتزم امام المجلس النيابي بمهل لارسال المشروع الينا

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