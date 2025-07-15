جميل السيد من مجلس النواب: أريد جوابا واضحا من رئيس الحكومة لماذا لم يستطع تطبيق آلية التعيينات لأن مبدأ الحصص لا يزال قائما كما كان

وليد جنبلاط للتلفزيون العربي: لا بد من تسليم السلاح الثقيل ولا يمكن أن يكون بيد الفصائل في السويداء

وليد جنبلاط للتلفزيون العربي: لا بد من تسليم السلاح الثقيل ولا يمكن أن يكون بيد الفصائل في السويداء

النائب عبد الرحمن البزري: من اهداف الحكومة الالتزام بالدفاع عن لبنان ووحدة الشعب ونحن نعيش اليوم انقاسمًا في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل احتلال على مرأى من المجتمع الدولي