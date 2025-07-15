النائب عبد الرحمن البزري: من اهداف الحكومة الالتزام بالدفاع عن لبنان ووحدة الشعب ونحن نعيش اليوم انقاسمًا في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل احتلال على مرأى من المجتمع الدولي

جميل السيد من مجلس النواب: أريد جوابا واضحا من رئيس الحكومة لماذا لم يستطع تطبيق آلية التعيينات لأن مبدأ الحصص لا يزال قائما كما كان

جميل السيد من مجلس النواب: أريد جوابا واضحا من رئيس الحكومة لماذا لم يستطع تطبيق آلية التعيينات لأن مبدأ الحصص لا يزال قائما كما كان

سليم عون من مجلس النواب: المماطلة لم تعد تقنع أحدا ونحن أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه المودعين والمحاسبة يجب أن تبدأ والتدقيق الجنائي يجب أن يستكمل وردّ الودائع يجب أن يكون أولوية فعلية فكفى انتظارا وكفى استهتارا