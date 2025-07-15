عبد الرحمن البزري من مجلس النواب: يبدو أن الحكومة تستعيد أيام الإدارات التي أدخلت البلد في الدين العام

النائب فريد البستاني: 150 يومًا على عمر الحكومة و150 يومًا بلا خطة اقتصادية إنها "دعسة ناقصة" لحكومة رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ ورفضت مبدأ الترقيع

النائب فريد البستاني: 150 يومًا على عمر الحكومة و150 يومًا بلا خطة اقتصادية إنها "دعسة ناقصة" لحكومة رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ ورفضت مبدأ الترقيع

البزري: ما ورد في البيان الوزاري لا يتماشى إطلاقًا مع ما يجري تطبيقه