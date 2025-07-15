البستاني متوجهًا الى سلام: الثقة "متل شحطة الكبريت بتولع مرة واحدة فلا تفقدوا ثقتنا"

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النائب ميشال معوّض: إذا قارنّا هذه الحكومة بسابقاتها نرى فرقًا شاسعًا من حيث التكوين والبيان والأداء وعلى الأقل نراها حكومة تسعى للدفاع عن مشروع الدولة لا للتآمر عليها أو الهيمنة ولا تغطي منظومة السلاح وليست جزءًا من منظومة الفساد