أ.ف.ب: الحكومة الإسرائيلية توعز للجيش باستهداف القوات السورية في السويداء "فورا"

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مخزومي: الحكومة تعاني من التخبط في الملفات كافة كأنها تدور حول نفسها في حلقة مفرغة ففيما لبنان لا يزال خاضعا لنيران الحرب الدائمة نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء الذي هو مصدر انتاج القرار في الدستور