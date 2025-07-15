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مخزومي: المطلوب من الحكومة ترجمة البيان الوزاري وخطاب القسم الى حقائق على الأرض والمطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية والانتهاء من فوضى السلاح والمطلوب ضبط الأمن بيد من حديد