مخزومي: المطلوب من الحكومة ترجمة البيان الوزاري وخطاب القسم الى حقائق على الأرض والمطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية والانتهاء من فوضى السلاح والمطلوب ضبط الأمن بيد من حديد

٣ قتلى وعدد من الجرحى بغارات من طائرات مسيّرة اسرائيلية استهدفت قوى الأمن والجيش السوري داخل مدينة السويداء

٣ قتلى وعدد من الجرحى بغارات من طائرات مسيّرة اسرائيلية استهدفت قوى الأمن والجيش السوري داخل مدينة السويداء

النائب جبران باسيل: وجّهنا للحكومة 10 أسئلة منذ آذار ولم تجب إلا على سؤال واحد و"يا ريت ما جاوبتنا عليه"