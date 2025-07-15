باسيل: سنبقى "معارضة ايجابية" ولكن سنرفع الصوت أكثر وبالنظام يحق لنا في آخر الجلسة طرح الثقة بالحكومة

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سيزار أبي خليل: الحكومة منذ يوم تشكيلها اختارت أن تتبنى موازنة اعدتها حكومة سابقة وهي كانت آتية "لتصّلح من وراها" والموازنة هي أول أدوات تحقيق الخدمة العامة واعادة انتاج نفس الموازنة يسقط كل ادعاءات الاصلاح لهذه الحكومة