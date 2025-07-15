٣ قتلى وعدد من الجرحى بغارات من طائرات مسيّرة اسرائيلية استهدفت قوى الأمن والجيش السوري داخل مدينة السويداء

باسيل: نحن مع الحوار في مسألة تسليم السلاح ولكن نريد حوارا جديا ونحن مع تسليم السلاح وليس نزعه

باسيل: نحن مع الحوار في مسألة تسليم السلاح ولكن نريد حوارا جديا ونحن مع تسليم السلاح وليس نزعه

مخزومي: المطلوب من الحكومة ترجمة البيان الوزاري وخطاب القسم الى حقائق على الأرض والمطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية والانتهاء من فوضى السلاح والمطلوب ضبط الأمن بيد من حديد