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المتحدث باسم الخارجية القطرية: طالما أن هناك لقاءات في الدوحة فهذا يعني أن المفاوضات بشأن غزة مستمرة
آخر الأخبار
2025-07-15 | 06:28
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المتحدث باسم الخارجية القطرية: طالما أن هناك لقاءات في الدوحة فهذا يعني أن المفاوضات بشأن غزة مستمرة
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