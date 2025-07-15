المتحدث باسم الخارجية القطرية: طالما أن هناك لقاءات في الدوحة فهذا يعني أن المفاوضات بشأن غزة مستمرة

النائب زياد حواط: الدولة هي المفتاح الأساس لحل كل المشاكل واليوم هو يوم الحسم والبعض بحالة نكران للواقع ولمواجهة الخطر في لبنان يجب قيام الدولة واتخاذ قرار وطني كبير

النائب زياد حواط: الدولة هي المفتاح الأساس لحل كل المشاكل واليوم هو يوم الحسم والبعض بحالة نكران للواقع ولمواجهة الخطر في لبنان يجب قيام الدولة واتخاذ قرار وطني كبير

سيزار أبي خليل: الحكومة منذ يوم تشكيلها اختارت أن تتبنى موازنة اعدتها حكومة سابقة وهي كانت آتية "لتصّلح من وراها" والموازنة هي أول أدوات تحقيق الخدمة العامة واعادة انتاج نفس الموازنة يسقط كل ادعاءات الاصلاح لهذه الحكومة