حواط: الدولة التي يُفترض أن تحتكر السلاح ما زالت ممنوعة في لبنان

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على البقاع أدت في حصيلة أولية إلى 6 إصابات

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على البقاع أدت في حصيلة أولية إلى 6 إصابات

النائب زياد حواط: الدولة هي المفتاح الأساس لحل كل المشاكل واليوم هو يوم الحسم والبعض بحالة نكران للواقع ولمواجهة الخطر في لبنان يجب قيام الدولة واتخاذ قرار وطني كبير