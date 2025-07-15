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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على البقاع أدت في حصيلة أولية إلى 6 إصابات

آخر الأخبار
2025-07-15 | 06:34
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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على البقاع أدت في حصيلة أولية إلى 6 إصابات
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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على البقاع أدت في حصيلة أولية إلى 6 إصابات

 
 
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